İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9838
  • EURO
    6,5992
  • ALTIN
    303.106
  • BIST100
    119690
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması
Spor

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçeli Alper Potuk hakkında konuştu ve transfer ihtimalinin oldukça düşük olduğunu duyurdu.

31.01.2020  10:56 - Güncelleme: 31.01.2020  10:56

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'den Alper Potuk'un transferi hakkında açıklama yaptı.

Transfer döneminin son gününde TRT Spor'a konuşan Hasan Kartal "Alper Potuk sempatik bir çocuk, iyi bir sporcu. Fenerbahçe'de yer bulamadı diye düşünüyoruz. Bazı oyuncular, bazı kulüplere uyum sağlayamıyor. Ancak farklı kulübe gidince toparlıyor. Rizespor'da aile yapısı var. Hocamız, sporcular, yönetim, şehir birbirine entegre. Vedat Muriqi gibi parmalak için bize gelen oyuncular kendini gösteriyor." dedi.

Açıklamalarına devam eden Hasan Kartal "Alper Potuk'un da bize gelmesinde fayda olacağını düşünüyordum. Karar kendisinindir, saygı duyuyorum. Son gün, olur ya da olmaz bilemiyorum. Büyük ihtimalle transferi kapattık." diyerek sözlerini noktaladı.

Kayıp epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler
İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler

İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler

Perde arkası ortaya çıktı
Perde arkası ortaya çıktı

Perde arkası ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ı vuracaklardı, füze ellerinde patladı! Çok sayıda İranlı öldü
Suudi Arabistan'ı vuracaklardı, füze ellerinde patladı! Çok sayıda İranlı öldü

Suudi Arabistan'ı vuracaklardı, füze ellerinde patladı! Çok sayıda İranlı öldü

Süleymani'nin öldürülmesinden sonra sürpriz 'savaş' hamlesi
Süleymani'nin öldürülmesinden sonra sürpriz 'savaş' hamlesi

Süleymani'nin öldürülmesinden sonra sürpriz 'savaş' hamlesi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.