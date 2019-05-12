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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Galatasaray açıklaması

Rizespor başkanı Hasan Kartal, Gaalatasaray ile oynanılan karşılaşma sonrası basına açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanılan Rizespor - Galatasaray karşılaşması sonrasında Rizespor Başkanı Hasan Kartal, basın toplantısı düzenledi.

Kartal, açıklamalarının başında Samudio'ya verilen kırmızı kart için "Kesinlikle kırmızı değil" yorumunda bulunurken, "Bu maçta çok büyük yanlışlar var. Ülkenin yüzde 90'ı kabul ediyor. Yanlışlar var. Kırmıız kart kesinlikle değil, ilk penaltı kesinlikle penaltı değil." dedi.

"KAMUOYUNUN YÜZDE 90'I KATLİAM DİYOR" 

Rizespor Başkanı, konuşmasının devamında spor kamuoyunun yüzde 90'ının oynanan karşılaşmada hata olduğunu söylediğini aktarırken, "Dikkat edin 4 Galatasaraylı oyuncu kendini yere atıyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben iyi yöneticiyim iyi bir spor adamı değilim ama spor yorumcuları da bunu söylüyor. Spor yorumcularının da yüzde 90'ı bunun katliam olduğunu söylüyorlar." dedi. 

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A AYNI PRİM VAR"

Hasan Kartal, konuşmasının sonunda Galatasaray karşılaşmasına dair farklı bir prim sistemi uygulanıp uygulanmadığı sorusuna, "Bizim prim anlayışımız bir standart üzerine gidiyor. Büyük takımlarla, diğer takımlarla veya riskli maçlarda farklı prim sistemimiz var. Fenerbahçe maçının da primi var, Galatasaray maçıyla primi aynı. Yenseydik, çocuklara bunu verecektik. Ki, bizim çocuklar parayla oynamıyor. Aidiyet var, bir bütün var. Ben bunu soyunma odasında da söyledim çocuklara. Biz bir şekilde şartlanmıştık, ilk 5'e girme şansımız vardı, olmadı." cevabını vererek konuşmasını sonlandırdı. 

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