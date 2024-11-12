Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, ligde beklenen seviyeye henüz ulaşamadıklarını, Trabzonspor maçının ise çıkış için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kazanmanın yanında dostluğu ve kardeşliği de önemsediklerinin altını çizen Turgut, "Sahada maçı kazanma adına çok çalıştık ve önemsedik. Yapmamız gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Sonunda kazanan taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.

Turgut, Çaykur Rizespor'un her kesim için büyük öneme sahip olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Çaykur Rizespor bizim aşkımız ve sevdamızdır. Trabzonspor maçı öncesi gerekli yerlere his takımı olduğumuzu tekrar hatırlatma gereği hissettik. Bu kez bunu biraz daha büyük harflerle söyledik. Rizelilerin, Çaykur Rizespor severlerin daha güzel başarılar yaşaması gerektiğini ve buna layık olduğunu hatırlattık. Teknik ekip ve futbolcularımızla ayrı ayrı görüştük. Takımın birliği ve beraberliğini bir kez daha hatırlatınca ve silkelenince kendimize geldik. Sonuç da geldi. Bütün Çaykur Rizespor camiası olarak yukarıya doğru bir adım atmış olduk."

Dostluğu ve birlikteliği önemsediklerini vurgulayan Turgut, "Biz, Sivasspor ile kardeş takımız. 81 ilin takımlarıyla da kardeş takımız ama Trabzon bizim komşumuz. Trabzon ile ayrı bir komşuluk duygumuz, sevgimiz vardır. Asla iki şehir arasında uyuşmazlık ve anlaşmazlık, istenmeyen bir durum çıkması doğru değil. Sevincimizi de mutluluğumuzu da paylaşacağız. Sportif olarak iyi oynayanın kazanması için herkese başarılar diliyorum. Kulüpler için birlik ve beraberlik çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.