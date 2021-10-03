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Spor

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un başkanı Tahir Kıran katıldığı bir televizyon programında, Emre Belözoğlu ile aralarında bir husumet olmadığını söyledi.

3 Ekim 2021 Pazar 07:06 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 07:06
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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Emre Belözoğlu ile ilgili daha önce yaptığı açıklama hakkında konuştu.

Bülent Uygun'un ayrılmasının ardından çıkan Emre Belözoğlu iddialarına "Rize'de gazeteci dövdü, kapıdan içeri sokmam" şeklindeki sözleriyle yanıt veren Tahir Kıran, yeni bir açıklama yaptı.

Tahir Kıran, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu bizim kardeşimizdir. Ne zaman, nerede ne olur orasını bilemem. Yarın öbür gün bir yerlerde yolumuz kesişir, kesişmez o ayrı bir konu. Emre, benim kardeşimdir. Her zaman gider, gelir yanıma, sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

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