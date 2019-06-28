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Çaykur Rizespor Başkanının Diagne yanıtı Abdurrahim Albayrak'ı şok etti

Vedat Muric transferi için Ç.Rizespor'la masaya oturan Abdurrahim Albayrak'a 'Diagne' örneği hatırlatıldı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Vedat Muric için Ç.Rizespor’la masaya oturan ve 10 milyon euro’luk astronomik rakamı makul seviyelere indirmeye çalışan Galatasaray yönetimi, Hasan Kartal’la görüşmelere devam ediyor.

'DİAGNE O KADAR EDER MİYDİ?'

Kosovalı yıldızın transferinde etkin bir rol oynayan Abdurrahim Albayrak’ın Başkan Kartal’la olan son görüşmesinde taraflar bonservis ücretinde anlaşamazken Albayrak’ın Kartal’a ‘Başkanım 10 milyon Euro çok fazla, Vedat Muric’in o kadar etmeyeceğini hepimiz biliyoruz’ dediği, Kartal’ın ise cevap olarak ‘Vedat 10 etmiyorsa Diagne nasıl ediyor? Ona nasıl o parayı verdiniz?’ ifadelerini kullandığı öğrenildi. 24 yaşındaki milli futbolcu için en son 3,5 milyon Euro teklif eden Galatasaray, Ç.Rizepor’un vereceği yanıtı beklerken, Karadeniz temsilcisinin 3,5 milyon Euro’nun yanı sıra bir de futbolcu talebinde bulunacağı bildirildi.

DENİZ TÜRÜÇ'TE DE AYNI İMA

Diagne’ye 10 milyon Euro vererek piyasayı yükselten Galatasaray’a, Süper Lig yöneticilerinin hemen hemen hepsinin bu örneği vererek Abdurrahim Albayrak’ın karşısına çıktığı vurgulandı.

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