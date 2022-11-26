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Spor

Çaykur Rizespor başkentte 3 puanı 3 golle aldı

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 22:10 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor başkentte 3 puanı 3 golle aldı
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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 25'e yükseltirken, galibiyet hasreti 12 maça çıkan Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Özcan Sultanoğlu

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Gökhan Gül, Muhammed Bayır (Dk. 50 Seyit Ali Kahya), Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 46 Ulusoy Mert Kabasakal), Barış Alıcı, Belyaev, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 46 Gökhan Altıparmak), İlker Karakaş (Dk. 76 Baran Başyiğit)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Mithat Pala, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk. 46 Ercan Coşkun), Koray Altınay, Deniz Hümmet, Alper Potuk (Dk. 90+5 Papa), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Bolasie (Dk. 78 Benhur Keser), Sefa Yılmaz (Dk. 88 Miya)

GOLLER: Dk. 7 Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Dk. 21 Emirhan Topçu, Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+2 Miya (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Muhammed Bayır (Yedek kulübesinde) (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 64 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 83 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

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