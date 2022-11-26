Çaykur Rizespor başkentte 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 25'e yükseltirken, galibiyet hasreti 12 maça çıkan Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Özcan Sultanoğlu
GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Gökhan Gül, Muhammed Bayır (Dk. 50 Seyit Ali Kahya), Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 46 Ulusoy Mert Kabasakal), Barış Alıcı, Belyaev, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 46 Gökhan Altıparmak), İlker Karakaş (Dk. 76 Baran Başyiğit)
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Mithat Pala, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk. 46 Ercan Coşkun), Koray Altınay, Deniz Hümmet, Alper Potuk (Dk. 90+5 Papa), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Bolasie (Dk. 78 Benhur Keser), Sefa Yılmaz (Dk. 88 Miya)
GOLLER: Dk. 7 Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Dk. 21 Emirhan Topçu, Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+2 Miya (Çaykur Rizespor)
KIRMIZI KART: Dk. 87 Muhammed Bayır (Yedek kulübesinde) (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Dk. 64 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 83 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)