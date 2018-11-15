Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'e talip oldu
Yönetim, Beşiktaş’ta bu sezon 7. yılını geçiren Mustafa Pektemek’in sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı almıştı.
30 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayında transfer listesine koymayı planlayan Siyah-Beyazlılar’a, jet teklif geldi!
Rizespor’un deneyimli golcü için menacerler aracılığıyla Kara Kartal’a transfer önerisinde bulunduğu ifade edildi. (Fanatik)
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