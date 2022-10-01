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Spor

Çaykur Rizespor, Bodrumspor'u 2 golle geçti

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 23:37 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Bodrumspor'u 2 golle geçti
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Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Bodrumspor'u 2-0 yendi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Emrah Ünal

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk. 86 Grahovaç), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Ercan Coşkun (Dk. 46 Alberk Koç), Koray Altınay, Mithat Pala, Miya (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Alper Potuk (Dk. 86 Papa), Benhur Keser (Dk. 73 Emircan Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş

BODRUMSPOR: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Cenk Şen (Dk. 78 Süleyman Güneş), Abdurrahman Canlı (Dk. 62 Erkan Değişmez), Recep Aydın (Dk. 78 Koray Kılınç), Samet Yalçın, Kenan Özer, Erdem Çetinkaya (Dk. 62 Bahadır Erol), Celal Dumanlı (Dk.71 Jahovic)

GOL: Dk. 67 Sefa Yılmaz, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Dk. 45+2 Onur Akbay, Dk. 58 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 74 Mithat Pala, Dk. 90+3 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)

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