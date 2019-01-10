Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'den Mykola Morozyuk'u kiraladı
Süper Lig'in ilk yarısını sonuncu bitiren Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev takımından Mykola Morozyuk kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 18. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'den Mykola Morozyuk'u kiraladı.
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