İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4297
  • EURO
    49,354
  • ALTIN
    5756.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor duyurdu! Recep Uçar ile anlaşma sağlandı
Spor

Çaykur Rizespor duyurdu! Recep Uçar ile anlaşma sağlandı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Aralık 2025 Salı 16:38 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor duyurdu! Recep Uçar ile anlaşma sağlandı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile "prensipte" anlaşıldığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu'nda izleyecektir." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 14. haftasında Rize ekibinin sahasında Zecorner Kayserispor'a 1-0 yenilgisinin ardından teknik direktör İlhan Palut, görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Çaykur Rizespor'da bu sezon 14 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.