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Spor

Çaykur Rizespor Erzurum'daki kamp sürecini tamamladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını da Erzurum'da tamamladı.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:47 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor Erzurum'daki kamp sürecini tamamladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını da Erzurum'da tamamladı.

İlk etap çalışmalarını da Erzurum'da yapan takımın, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap çalışmaları sona erdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalışan Karadeniz ekibi, dün 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptıkları hazırlık maçıyla kampı tamamladı.

İkinci etapta 13 antrenman yapan mavi-yeşilli ekip, iki kamp sürecinde Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor ve 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçları yaptı.

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