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Spor

Çaykur Rizespor evinde 3 puanı 3 golle aldı

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Altay'ı 3-1 mağlup etti.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 18:20 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor evinde 3 puanı 3 golle aldı
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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanan mücadelede Çaykur Rizespor, Altay'ı 3-1 yendi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer Görgen, Mithat Pala, Sinan Osmanoğlu, Seyfettin Anıl Yaşar (Dk. 83 Emirhan Topçu), Alberk Koç (Dk. 83 Halil İbrahim Pehlivan), Azubuike, Miya (Dk. 63 Ogün Özçiçek), Benhur Keser, Olawoyin, Amilton (Dk. 84 Haqi Osman), John Mary (Dk. 71 Kubilay Kanatsızkuş)

ALTAY: Eren Karataş, Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 69 Enes Yetkin), Ceyhun Gülselam (Dk. 69 Murat Berkan Demir), Zeki Yıldırım (Dk. 82 Kutay Yokuşlu), Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya, Tolga Ünlü, Paixao

GOLLER: Dk. 8 Olawoyin, Dk. 21 John Mary, Dk. 80 Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Dk. 35 Björkander (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 34 Miya, Dk. 51 Azubuike, Dk. 62 John Mary (Çaykur Rizespor), Dk. 13 Naderi, Dk. 27 Björkander, Dk. 45+2 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Salih Sarıkaya, Dk. 76 Efe Sarıkaya (Altay)

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