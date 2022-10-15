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Spor

Çaykur Rizespor evinde Eyüpspor ile yenişemedi

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor evinde Eyüpspor ile yenişemedi
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Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor-Eyüpspor mücadelesi 0-0 beraberlik ile tamamlandı.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Kerem Kalafat, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk.83 Ercan Coşkun), Koray Altınay, Mithat Pala, Sefa Yılmaz (Dk.83 Deniz Hümmet), Alper Potuk (Dk.90 Papa), Benhur Keser (Dk.74 Emircan Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş (Dk.90 Hurk)

EYÜPSPOR: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk.88 Mete Kaan Demir), Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk.66 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ (Dk.88 Ahmet İldiz), Sekidika (Dk.46 Babel), Recep Niyaz, Dibba (Dk.66 Murat Uçar), Emeka Eze

SARI KARTLAR: Dk.15 Sefa Yılmaz, Dk.78 Koray Altınay (Çaykur Rizespor) Dk.29 Sekidika, Dk.90+7 Ömer Bayram (Eyüpspor)

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