Çaykur Rizespor evinde Eyüpspor ile yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor-Eyüpspor mücadelesi 0-0 beraberlik ile tamamlandı.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Kerem Kalafat, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk.83 Ercan Coşkun), Koray Altınay, Mithat Pala, Sefa Yılmaz (Dk.83 Deniz Hümmet), Alper Potuk (Dk.90 Papa), Benhur Keser (Dk.74 Emircan Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş (Dk.90 Hurk)
EYÜPSPOR: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk.88 Mete Kaan Demir), Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk.66 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ (Dk.88 Ahmet İldiz), Sekidika (Dk.46 Babel), Recep Niyaz, Dibba (Dk.66 Murat Uçar), Emeka Eze
SARI KARTLAR: Dk.15 Sefa Yılmaz, Dk.78 Koray Altınay (Çaykur Rizespor) Dk.29 Sekidika, Dk.90+7 Ömer Bayram (Eyüpspor)