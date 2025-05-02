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Spor

Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 10:22 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 37 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 42 puanla 11. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, sezonun ilk yarısındaki maçta Gaziantep FK'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Papanikolaou maçta forma giyemeyecek.

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