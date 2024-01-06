Çaykur Rizespor evinde hata yapmadı! 3 puanı 2 golle kaptı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor evinde Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Rize Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Mavi-Yeşilliler'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Dal Varesanovic ve 82. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte Rizespor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 29 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

6. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ tarafta rakibinden sıyrılan Benhur Keser'in sol ayağı ile ceza sahası içerisine ortasında, yerden seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic'in penaltı noktası üzerinde kontrol edip sağ ayağı ile dönüp vuruşunda top filelere gitti: 1-0

28. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Gach'in sol ayak içi plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada ceza yayı sağ çaprazında rakibini geçen Strandberg'in yay üzerinden sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

Öte yandan maç öncesi Çaykur Rizespor taraftarları, iki takımı birlikte tribüne çağırarak alkışladı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada İbrahim Olawoyin'in pasıyla topla buluşan Adolfo Gaich'in vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR'ın uyarısıyla hakem Cihan Aydın, golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

55. dakikada Jonjo Shelvey'in savunma arkasına gönderdiği topu alan Benhur, pasını Emirhan Topçu'ya aktardı. Emirhan'ın vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.

77. dakikada ceza sahası içine giren Casper Hojer'in pasıyla topla buluşan Benhur Keser'in şutu ile top savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

80. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Casper Hojer'in ceza sahası içinde bulunan İbrahim Olawoyin'e pasını aktardı. Olawoyin'in şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

82. dakikada Casper Hojer'in sol kanattan yerden pasında İbrahim Olawoyin, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0