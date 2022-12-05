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Spor

Çaykur Rizespor evinde Pendikspor ile yenişemedi

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor evinde Pendikspor ile yenişemedi
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Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın son maçında Çaykur Rizespor ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk (Dk. 86 Papa), Bolasie (Dk. 79 Hurk), Deniz Hümmet (Dk. 86 Seyfettin Anıl Yaşar), Sefa Yılmaz (Dk. 79 Miya), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 66 Benhur Keser)

PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Berkay Sülüngöz, Murat Akça (Dk. 58 Ahmet Yazar), Erhan Kara, Hasan Kılıç (Dk. 76 Görkem Bitin), Thiam (Dk. 46 Muhammed Akarslan), Regattin, Kappel, Thuram (Dk. 83 Oltan Karakullukçu)

GOLLER: Dk. 30 Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor), Dk. 90+5 Berkay Sülüngöz (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Dk. 29 Hasan Kılıç, Dk. 45+3 Erdem Özgenç, Dk. 53 Regattin (Pendikspor), Koray Altınay (Maç bitiminde) (Çaykur Rizespor)

HAKEMLER: Turgut Doman, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir

STAT: Çaykur Didi

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