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Spor

Çaykur Rizespor evinde tek golle kazandı

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Boluspor'u Bolasie'nin golüyle 1-0 yendi.

AA20 Kasım 2022 Pazar 18:15 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor evinde tek golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Dyorex Boluspor'u 1-0 yendi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Kapluhan, Abdullah Uğur Sarı

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Mithat Pala, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk (Dk. 82 Benhur Keser), Emircan Altıntaş (Dk. 61 Kubilay Kanatsızkuş), Bolasie, Sefa Yılmaz (Dk. 70 Miya), Deniz Hümmet (Dk. 82 Papa)

DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Onur Ulaş, Posmac, Bülent Cevahir (Dk. 69 Ercan Yazıcı), Tugay Kaçar, Landel (Dk. 85 Eray Ataseven), Burak Asan (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Melih Okutan (Dk. 69 Bregu), Kayamba (Dk. 85 Furkan Demir), Balde

GOL: Dk. 73 Bolasie (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Dk. 54 Burak Asan, Dk. 71 Ercan Yazıcı, Dk. 89 Balde (Dyonex Boluspor)

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