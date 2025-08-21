İSTANBUL 31°C / 18°C
Spor

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

21 Ağustos 2025 Perşembe 15:41
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde güç ve dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Tedavisi devam eden Doğanay Avcı, sağlık ekibi gözetiminde takımdan ayrı koştu.

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

