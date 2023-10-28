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Spor

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

IHA28 Ekim 2023 Cumartesi 13:15 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi Koray Gençerler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Mücadelede VAR koltuğunda ise Koray Gençerler, AVAR'da Emre Malok ve Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

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