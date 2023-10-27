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Spor

Çaykur Rizespor, Galatasaray'a karşı tam kadro!

Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında yarın Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibinde bu maç öncesi herhangi bir eksik bulunmuyor.

AA27 Ekim 2023 Cuma 18:59 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Galatasaray'a karşı tam kadro!
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Mondihome Kayserispor'a 3-1 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 8. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan ve hafta boyunca takımla çalışan İspanyol oyuncu Pinchi'nin ise 3 hafta sonra kadroda yer alması bekleniyor.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra kampa girecek.

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