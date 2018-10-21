Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı Spor Toto Süper Lig'de günün ilk maçında Çaykur Rizespor kendi sahasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın iki golü de penaltıdan geldi. 90 dakikanın ardından saha karıştı. Formasını tribünlere gösteren Konyasporlu Uğur Demirok'a tokat atan ev sahibi ekipten Abdullah kırmızı kart gördü.