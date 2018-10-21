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Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de günün ilk maçında Çaykur Rizespor kendi sahasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın iki golü de penaltıdan geldi. 90 dakikanın ardından saha karıştı. Formasını tribünlere gösteren Konyasporlu Uğur Demirok'a tokat atan ev sahibi ekipten Abdullah kırmızı kart gördü.

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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında çıkış arayan Çaykur Rizespor kendi sahasında Atiker Konyaspor'la yenişemedi: 1-1.

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 41'de Boldrin'in penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran Konyaspor, Jahovic'in ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. 82'de atışı kullanan Makedon forvet skoru ilan etti: 1-1.

Bu sonuçla Karadeniz ekibi puanını 8'e, Konyaspor ise 13'e yükseltti.

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