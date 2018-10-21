Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig'de günün ilk maçında Çaykur Rizespor kendi sahasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın iki golü de penaltıdan geldi. 90 dakikanın ardından saha karıştı. Formasını tribünlere gösteren Konyasporlu Uğur Demirok'a tokat atan ev sahibi ekipten Abdullah kırmızı kart gördü.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında çıkış arayan Çaykur Rizespor kendi sahasında Atiker Konyaspor'la yenişemedi: 1-1.
Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 41'de Boldrin'in penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran Konyaspor, Jahovic'in ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. 82'de atışı kullanan Makedon forvet skoru ilan etti: 1-1.
Bu sonuçla Karadeniz ekibi puanını 8'e, Konyaspor ise 13'e yükseltti.
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