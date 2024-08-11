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Spor

Çaykur Rizespor ile Başakşehir 19. kez kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, konuk edeceği Başakşehir ile ligde 19. kez karşı karşıya gelecek.

IHA11 Ağustos 2024 Pazar 14:38 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor ile Başakşehir 19. kez kozlarını paylaşacak
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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 21.00'de Başakşehir'i konuk edecek. İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 18 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Rizespor, 3 müsabakayı kazanırken Başakşehir ise 12 defa galibiyet ile sahadan ayrıldı. Taraflar arasındaki 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rizespor, bu karşılaşmalarda 18 gol kaydederken, Başakşehir ise 37 gol attı.

DİRENÇ TONUSLUOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Çaykur Rizespor-Başakşehir karşılaşmasını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ve Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Feridun Daldaş görev yapacak.

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