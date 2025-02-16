Çaykur Rizespor ile Galatasaray 46. kez kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 19 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 60 puanla zirvede bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 12. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından 4-1'lik skorla mağlup dönen Galatasaray, Rizespor karşısında galip gelip, moral bulmak istiyor.

46. RANDEVU

Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 111 golüne, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 5-0'lık skorla kazandı.

REKABETTE SON 10 MAÇ

Rizespor ile Galatasaray arasındaki son mücadelelerde sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 7, yeşil-mavililer de 2 galibiyet aldı. 1 müsabakada ise berabere sona erdi.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 28 puanla bu alanda da zirvede bulunuyor. Aslan dış sahadaki tek puan kaybını 20. haftadaki Hatayspor karşısında 1-1'lik skorla alırken, son olarak ise Gaziantep FK ile oynadı ve 1-0 kazandı.

22 MAÇTIR DIŞ SAHADA YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından dış sahada geçtiğimiz sezon 12, bu sezon da 10 olmak üzere toplam 22 maçta yenilmedi. Aslan bu süreçte 19 kez kazanırken, 3 defa da berabere kaldı.

VİCTOR OSİMHEN'DEN 12 GOL

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen, Süper Lig'de oynadığı 17 müsabakanın 9'unda gol sevinci yaşarken, toplam 12 kez fileleri havalandırdı ve sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu oldu. Süper Lig'de Nijeryalı futbolcunun ardından Barış Alper Yılmaz 10, Yunus Akgün de 6 gol kaydetti.

LİGDE SON 3 MAÇ KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 22 gol yerken, 7 müsabakada da kalesini gole kapadı. Son 3 maçını da gol yemeden tamamlayan sarı-kırmızılılar bu süreçte Konyaspor ve Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorlarla yenerken, Adana Demirspor maçını da 3-0 hükmen kazandı.

YENİ TRANSFERLER İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Arda Ünyay, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez oynayacak. Diğer transferler Alvaro Morata, Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta ise daha önce görev almıştı.

EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda, Ahmed Kutucu, Rizespor karşılaşmasında sarı kart görmesi durumda 25. haftada iç sahadaki Fenerbahçe müsabakasında cezalı duruma düşecek. Galatasaray'da tedavileri devam eden Mauro Icardi, İsmail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata forma giyemeyecek.

OKAN BURUK İLE İLHAN PALUT, 7. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu. Oynanan 6 maçta Okan Buruk'un ekipleri 5 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.