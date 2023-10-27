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Spor

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında 43. randevu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ligde 43. kez rakip olacak.

IHA27 Ekim 2023 Cuma 10:20 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında 43. randevu
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ligde 43. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor karşılaşacak. Ligde geride kalan haftada sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 25 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 14 puanla 8. sırada yer alıyor.

43. RANDEVU

Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 28 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 99 golüne, Rize ekibi 44 golle karşılık verdi.

İki takım arasında 27 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan son mücadeleyi Galatasaray 4-2'lik skorla kazandı.

SÜPER LİG'DE SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray ligde bu sezon deplasmanda 5 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 13 topladı. Cimbom, konuk olduğu 5 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü. Aslan bu performansıyla dış sahada en çok puan alan takım konumunda yer alıyor.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada da gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 9 karşılaşmada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla ligde Fenerbahçe ile birlikte en az gol yiyen takım olarak bulunuyor. Cimbom, söz konusu 9 maçın 5'inde de kalesini gole kapadı.

OKAN BURUK İLE İLHAN PALUT, 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Oynanan 3 mücadelede Okan Buruk ekipleri 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi.

Galatasaray'da Rizespor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Rize karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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