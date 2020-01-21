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Spor

Çaykur Rizespor, Ivanildo Fernandes ve Andry Boriachuk ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor Kulübü, Ukraynalı forvet Andry Boriachuk ve Portekizli defans oyuncusu Ivanildo Fernandes ile sözleşme imzaladı.

21.01.2020  16:16 - Güncelleme: 21.01.2020  16:16

Yeşil-mavili kulüp, iki futbolcu için Çaykur Didi Stadı'nda imza töreni düzenledi.

Kulüp, Sporting Lizbon'dan 23 yaşındaki Ivanildo Fernandes'i 6 aylığına, Shakhtar Donetsk'ten 23 yaşındaki Andry Boriachuk'u ise 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllığına kiraladı.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, takıma devre arasında önemli oyuncuları katmayı başardıklarını belirtti.

Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor forması giyen Ivanildo Fernandes'i geçen yıldan itibaren takip ettiklerine değinen Bal, "Okan Buruk hocamızın da geçen yıl istediği bir oyuncu. Sezon başında Başakşehir ilgileniyordu. Okan hoca nedeniyle biz de geri çekildik. Devre arasında hocamızın isteği doğrultusunda Abarhoun ile birlikte oynadığı için almayı uygun gördük." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bal, "Bir oyuncu arayışımız daha devam ediyor. Çok önemli oyuncu. Bazı aksaklıklar var. Oyuncuya yurt dışından gelen teklifler var. Oyuncunun da gelen teklifler karşısında kafası karışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bal, ilgilendikleri oyuncunun Medipol Başakşehir forması giyen Robinho olmadığını ifade etti.

Eski oyuncuları Awaziem'i de istediklerini kaydeden Bal, "Porto'dan sezon başı ve devre arasında da isteğimiz oldu ama bulunduğu takımda oynadığı için transfer gerçekleşmedi." ifadesini kullandı.

Futbolcuların görüşleri

Ivanildo Fernandes, Çaykur Rizespor'a ilgisinin 1,5 yıldır devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Abarhoun buraya geldiğinden bu yana takip ediyorum. Sporting bu süreci teklifler nedeniyle karıştırdı. İtalya ve Türkiye'den teklifler vardı. Trabzonspor ile anlaştık. İşler tam istediğim gibi giderken yaşadığımız sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kaldım. Geri dönüşte işler biraz daha zor oldu."

Sezon başında seçme hakkının olmadığını dile getiren Fernandes, şöyle konuştu:

"Bu nedenle devre arası sözleşmem bitince Rize'nin ilgisi de devam edince buraya gelmenin doğru olduğunu düşündüm. Abarhoun ile görüştüm. Şehir ve taraftar için çok güzel şeyler söyledi. Rize ile ilgili tek olumsuz şey söylemedi. Beni 1,5 yıldır isteyen bir kulübe ben de gelmek istedim."

Andry Boriachuk ise takıma faydalı olmak istediğini vurgulayarak, "Elimden geleni yapmak için buraya geldim. Futbol oynamaya geldim. Türkiye, Rize bizi sıcak karşıladı. Bir kulübe geldiğin zaman orada çalışıp formayı kazanmak zorundasın. Biz de çalışıp hocamızdan formayı almak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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