Çaykur Rizespor, kaleci Abdullah Yiğiter'i renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'dan Abdullah Yiğiter'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon Atakaş Hatayspor forması giyen 2000 doğumlu kaleci Abdullah Yiğiter, kendisini kiralık olarak sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Abdullah'a 'hoş geldin' diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABDULLAH YİĞİTER'İN HATAYSPOR PERFORMANSI

Abdullah Yiğiter, bu sezon Hatayspor formasıyla şu ana kadar Süper Lig'de hiç süre alamadı. Yalnızca Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giyen 22 yaşındaki kaleci, kalesinde 2 gole engel olamadı.