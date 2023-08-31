Çaykur Rizespor, Karagümrük karşısında ilk galibiyetini almak istiyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de Karagümrük ile sahasında karışılacak. Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan yeşil-mavililer, ilk haftada Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olurken, 2. haftada Alanyaspor ile 0-0, 3. haftada da ise Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Rizespor, topladığı 4 puanla 12. sırada yer alıyor.

5. RANDEVU



Çaykur Rizespor ile Karagümrük, Süper Lig'de bugüne kadar 4. kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda yeşil-mavililer, hiç galibiyet alamazken, kırmızı-siyahlılar rakibini 2 kez yendi. İki ekip arasında 2 müsabaka ise beraberlikle sonuç buldu. Söz konusu maçlarda Çaykur Rizespor, 1 gol atarken İstanbul ekibi ise rakibinin kalesinde 4 gol bulmuştur.

MURAT ERDOĞAN DÜDÜK ÇALACAK



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük karşılaşmasını Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Emre Kargın olacak.