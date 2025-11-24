İSTANBUL 17°C / 8°C
Spor

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde ağırlayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 20:12 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü evinde Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması gerçekleştirdi.

Sahada rondo oyunu ve dayanıklılık içerikli gol vuruşu çalışması yapan Karadeniz ekibi, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Yarını izinli geçirecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarına 26 Kasım Çarşamba günü devam edecek.

