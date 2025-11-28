İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Çaykur Rizespor, Kayserispor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

AA28 Kasım 2025 Cuma 11:24
Çaykur Rizespor, Kayserispor'u ağırlayacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Yeşil-mavili takım, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor. Zecorner Kayserispor ise 9 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibinde tedavisi süren Halil Dervişoğlu ile kart cezalısı Laçi ve Samet Akaydin yarınki maçta forma giyemeyecek.

