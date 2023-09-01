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Spor

Çaykur Rizespor kazanmaya devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, Karagümrük'ü Varesanovic'in tek golüyle mağlup ederek üst üste ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

AA1 Eylül 2023 Cuma 23:15 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor kazanmaya devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Vavacars Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmayı, ev sahibi ekibi 1-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Varesanovic'in ara pasında, savunmanın arkasına sarkan Benhur Keser, kaleciden kurtulup vuruşunu yaptı. Top, az farkla yandan auta çıktı.

21. dakikada Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Olawoyin'in kafa vurdu. Yerden seken top az farkla yandan auta gitti.

45. dakikada Adnan Uğur'un yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, köşeden filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.

45+1. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mithat Pala yaklaşık 50 metre topu sürdükten sonra ceza yayı üzerindeki Varesanovic'e çevirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Sauer'in ceza sahası sağ çaprazından arka direğe ortasında, Varesanovic'in şutunda, kaleci Dituro topu kontrol etmeyi başardı.

65. dakikada Sauer'in ceza yayı üzerine yerden pasında Olawoyin'in kontrol edip vuruşunda, kaleci Dituro, meşin yuvarlağı kontrol etti.

69. dakikada Salih Dursun'un ceza sahasına ortasında, penaltı noktasında Lasagna'nın yükselerek kafa vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Gökhan Akkan, topa sahip oldu.

73. dakikada Veseli'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, yerden sekerek filelere gitmekte olan topu kaleci Gökhan Akkan, son anda uzanarak çelmeyi başardı.

Mücadele, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Murat Erdoğan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk.82 Pinchi), Zeqiri (Dk.89 Seyfettin Anıl Yaşar), Olawoyin (Dk.89 Alikulov), Sauer (Dk.76 Faye), Benhur Keser

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini (Dk.46 Salih Dursun), Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Feghouli (Dk.54 Sturaro), Adnan Uğur (Dk.70 Shukurov), Can Keleş (Dk.70 Brahim Darri), Mendes (Dk.54 Serdar Dursun), Lasagna

Gol: Dk.45+1 Varesanoviç (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.66 Halil İbrahim Pehlivan, Dk.74 Emirhan Topçu, Dk.77 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Dk.33 Dresevic, Dk.90+7 Shukurov (Vavacars Fatih Karagümrük

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