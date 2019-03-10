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Çaykur Rizespor konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

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Ligin ikinci yarısının en formda takımları arasında yer alan Çaykur Rizespor, Kayserispor engelini 3-0 ile geçerken Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile ilk yenilgisini yaşadı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 65. dakikalarda Vedat Muriqi, 56. dakikada Brian Samudio kaydetti.

Son 8 maçın 6'sını kazanarak tehlikeli yerden uzaklaşan Çaykur Rizespor, 31 puan ile 11. sıraya yükseldi. 10 hafta sonra yenilen Kayserispor ise 32 puanla 10. sırada kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

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