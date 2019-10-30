Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, pas ve taktik çalıştı Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.