11 Ocak 2026 Pazar
  Çaykur Rizespor, Rak-Sakyi ile yollarını ayırdı
Spor

Çaykur Rizespor, Rak-Sakyi ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

11 Ocak 2026 Pazar 00:29
Çaykur Rizespor, Rak-Sakyi ile yollarını ayırdı
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesurun Rak-Sakyi'nin geçici sözleşmesi, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace Kulübünün geri çağırma talebi ve kulübümüzün onayı doğrultusunda karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Sakyi'ye sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

