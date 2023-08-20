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Spor

Çaykur Rizespor rakibi Trabzonspor'a hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 13:19 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor rakibi Trabzonspor'a hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşunun ardından kısa pas çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını dinlenerek geçirecek Rize temsilcisi, hazırlıklarına 22 Ağustos Salı günü devam edecek.

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