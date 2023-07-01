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Spor

Çaykur Rizespor sezonu açtı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bugün yaptığı idmanla 2023/2024 sezonu hazırlıklarına başladı.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 17:20 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor sezonu açtı
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Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başarılı bir sezonun ardından tekrardan Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Mobilizasyon ve core çalışmalarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise tempo ve ayarlamalı koşu çalışmaları gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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