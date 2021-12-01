Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'na veda etti

1 Aralık 2021 Çarşamba 15:10 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:10

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Ankaraspor ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Ankaraspor, 49. dakikada Erdem Çetinkaya'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da atakları sonuç vermedi ve Ankaraspor mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Ankaraspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Çaykur Rizespor ise kendi evinde kupaya veda etti.