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Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın Vedat Muriqi için yaptığı son teklifini de reddetti

Galatasaray, Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor’a son olarak 3,5 milyon Euro teklif etti. Karadeniz ekibi 7 milyon Euro’da diretince transfer askıya alındı.

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Galatasaray'da transferin gözdelerinden olan Vedat Muriqi için Çaykut Rizespor ile anlaşamadı.

Golcü oyuncu için ilk teklif götüren taraf Fenerbahçe olmasına rağmen, Kosovalı futbolcu Şampiyonlar Ligi'nden dolayı Galatasaray'da forma giymek istediğini açıkça söyleyince sarı-kırmızılılar daha ağır basmıştı.

Ancak yapılan görüşmelerde Galatasaray 3,5 milyon avro bonservis bedelinden fazla veremeyeceğini belirtti. Karadeniz ekibi 7 milyon avroda diretince transfer askıya alındı.

BU PARALARA OLMAZ

Öte yandan İsmail Kartal da Vedat Muriqi'nin transferine dair açıklamalarda bulundu. Kartal, Kosovalı golcüyü takımdan göndermek istemediğini söylerken gelecek teklife göre görüşlerinin değişebileceğini aktardı ve "Vedat Muriqi'i göndermek istemiyorum ama kulüp menfaatlerini de düşünmek zorundayız. Mevcut rakamlarla Vedat Muriqi'i göndermeyi düşünmüyoruz. Her gitmek isteyen oyuncu gidemez" dedi.

(Türkiye)

23 Haziran´daki İstanbul seçimi, gün boyu 24 ve 360’ta...

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