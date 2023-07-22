İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2023 Cumartesi / 5 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor
Spor

Çaykur Rizespor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarına devam ediyor.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:48 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki hazırlıklarını sürdürdü.

Karadeniz ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarında bugün çift antrenman yaptı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sabah ilk antrenmanına çıkan futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı denge çalışması ve çift kale maçla tamamladı.

Mavi-yeşilli ekip, akşam saatlerinde ise defansif ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.