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Spor

Çaykur Rizespor yeni sezonu açtı

Çaykur Rizespor 2021-2022 futbol sezonu için hazırlıklara başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki ilk idmanda Medipol Başakşehir'den transfer edilen sol bek Cemali Sertel'de yer aldı.

DHA28 Haziran 2021 Pazartesi 19:49 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 19:49
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2021-2022 futbol sezonu için çalışmalara başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen ilk idman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma çalışmalarının ardından 4 istasyon halinde kuvvet koşusu gerçekleştirildi. İdmana Medipol Başakşehir'den 1 yıllığına kiralanan sol bek Cemali Sertel'de katıldı. Ümit Milli Takım formasını da giyen 21 yaşındaki futbolcu yarın yapılacağı öğrenilen törenle yeşil-mavili kulübe imza atacak.

Çaykur Rizespor 3 Temmuz'da başlayacak Erzurum kampına kadar çalışmalarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam edecek.

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