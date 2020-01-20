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Spor

Çaykur Rizespor yeni transferi Milan Skoda'nın golleriyle kazandı

Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni yeni transferi Skoda'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

20.01.2020  21:59 - Güncelleme: 20.01.2020  22:00

Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 70 ve 85. dakikalarda yeni transfer Milan Skoda attı.

İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nu konuk ettiği üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Rizespor, bu galibiyetle birlikte puanını 23'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 18 puanda kaldı.

Rizespor, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Gaziantep'i konuk edecek.

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