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Çaykur Rizespor yeni transferleri tanıttı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da daha önce resmi sözleşme imzalanan Chidozie Awaziem ve Mohamed Aberhoune için tanıtım toplantısı düzenlendi.

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Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım  toplantısına, kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er, basın sözcüsü Hasan Yavuz  Bakır, yönetim kurulu üyesi Ahmet Haşimoğlu, Serkan Karavin ile futbolcular  Awaziem ve Aberhoune katıldı.
 
Er, toplantıda yaptığı konuşmada, savunma oyuncusu Awaziem ile sezon  sonuna kadar kiralık, Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını  söyledi.
 
Transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Er, "Bir  oyuncu daha uçakta var. Mohamed'i kadromuza kattık. Bizden biri. Futbolcu  kardeşlerime sakatsız, gayretli bir yarı yıl diliyoruz. İnşallah sezon sonunda  aldıklarımız ve verdiklerimiz ile mutlu olacağız." dedi.
 
Er, Chidozie Awaziem'e Türkiye'de başka kulüplerin de transfer  teklifinde bulunduğunu ifade ederek, "Bizi daha iyi şartlarda kabul etti.  Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi Rize'yi sevecek ama hayalleri çok büyük. Biz  de bu yolda kendisine başarı diliyoruz. Bize önemli katkı sağlayacağına  inanıyoruz." diye konuştu.
 
Kadroda yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu kaydeden Er, "Bazı  oyuncularımız ile konuşuyoruz. Oynamalarını istiyoruz. Uzlaştığımız ve giden  arkadaşlarımız var. Gitmezlerse altyapı ile devam edecek. Maddi anlamda yük  olabilir ama başımızı ağrıtacak boyutta olmayacak." ifadelerini kullandı.
 
Er, kadroya iki futbolcu daha katacaklarını kaydetti.
 
Futbolcuların görüşleri
 
Çaykur Rizespor'un Portekiz ekibi Moreirense'den kadrosuna kattığı  Mohamed Aberhoune, kendisine duyulan güvene teşekkür etti.
 
Elinden geleni yapmak için Rize'de olduğunu vurgulayan Faslı savunma  oyuncusu, "İlk galibiyetimizi Kasımpaşa karşısında aldık. İlk kez forma giyme  şansı buldum. Çok güvenilir bir kadroya sahibiz. Hedefimiz, bulunduğumuz yerden  bir an önce yukarı çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.
 
Aberhoune, Aatıf ve Saadane'nin takımda olmasının uyum sürecini  kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.
 
Yeşil-mavili ekibin Portekiz'in Porto takımından sezon sonuna kadar  kiraladığı Chidozie Awaziem ise başka kulüplerden de transfer teklifleri aldığını  kaydederek, "Rizespor çok farklı yaklaştı. Hocamız özel olarak bizi aradı.  Sportif direktörümüz ile görüştüm ve etkilendim. Buraya gelmenin doğru olduğuna  karar verdim." diye konuştu.
 
Chidozie Awaziem, hazır olduğuna dikkati çekerek, "Kasımpaşa maçını  izledim ve arkadaşlarımın ne kadar aç olduğunu gördüm. Ben de bir an önce takıma  dahil olup üzerime düşeni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Basın mensuplarına transfer şakası
 
Ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Çaykur  Rizespor'da yönetim, basın mensuplarına transfer şakası yaptı.
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nijeryalı  Ayuba Kosoko'yu tanıtım toplantısına getiren yöneticiler, kendisiyle prensipte  anlaştıklarını açıkladı.
 
Basın mensupları, futbolcu olduğunu düşündükleri Kosoko'ya soru sordu.
 
Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptıklarının bir şakadan  ibaret olduğunu açıklarken, basın mensuplarının yanı sıra Chidozie Awaziem ve  Mohamed Aberhoune de şaşkınlık yaşadı. (AA)

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