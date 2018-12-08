Çaykur Rizespor, Yevhen Seleznyov ile anlaştı
Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan ve ismi Galatasaray ile birlikte Göztepe ile anılan Seleznyov, Çaykur Rizespor ile prensip anlaşmasına vardı.
Akhisarspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Ocak ayında başka bir kulübe gidecek olan Seleznyov, sezon başında Galatasaray'a transfer olmayı istediğini söylemişti.
Ukraynalı futbolcuyu son olarak menajer Ahmet Bulut'un Göztepe'ye önereceği ve İzmir ekibinin bu transferde devrede olduğu öne sürülürken, iddiaya göre Çaykur Rizespor Ukraynalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.
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