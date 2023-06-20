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Spor

Çaykur Rizespor'da 11 ayrılık

Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren 11 oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

20 Haziran 2023 Salı 16:50 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'da 11 ayrılık
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Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, sözleşmeleri sona eren 11 futbolcu için teşekkür mesajı yayımlandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzle sözleşmesi sona eren Yannick Bolasie, Bahadır Öztürk, Alper Potuk, Ronaldo Mendes, Gökhan Gönül, Amilton, Emircan Altıntaş, Kerem Kalafat, Ogün Özçiçek ve Haqi Osman ve Abdullah Yiğiter'e takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, sezonu 68 puanla ikinci sırada bitirme başarısı gösterdi.

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