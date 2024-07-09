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Spor

Çaykur Rizespor'da 2. etap hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Slovenya'da başladı.

IHA9 Temmuz 2024 Salı 17:06 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'da 2. etap hazırlıkları başladı
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Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci aşamasına Slovenya'nın Maribor kenti Pohorje'da başladı. Yeşil-Mavili ekip teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ilk gün çalışmasına çift antrenmanla başladı. 18 Temmuz'a kadar Slovenya'da hazırlıklarına devem edecek olan Rize ekibi, yine Slovenya'nın bir şehri olan Kranjska Gora'ya gidecek. Orada da 10 günlük bir kamp yapacak olan Rizespor, 28 Temmuz'da Rize'ye dönecek. Yeşil-mavili ekip yurt dışında en son kampını 2018-2019 sezonunda teknik direktör İbrahim Üzülmez ile birlikte yapmıştı.

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