İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2021 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3718
  • EURO
    8,9735
  • ALTIN
    441.895
  • BIST100
    1551.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor'da 6 koronavirüs vakası
Spor

Çaykur Rizespor'da 6 koronavirüs vakası

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 18:51 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:51
ABONE OL

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzün, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Türüt, kulüpte Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısının 8'e, personel sayısının ise 7'ye yükseldiğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.