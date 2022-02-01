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Spor

Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları devam etti.

DHA1 Şubat 2022 Salı 17:56 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 17:56
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde devam ediyor.

Çaykur Rizespor, ligin 24'üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü Çaykur Didi Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, pas çalışması ile sürdü. Çift kale maç ile son bulan idmana Gökhan Akkan, Umar ve Remy katılmadı.

Yeşil-mavili takım, 22 puanla ligin 18'inci sırasında yer alıyor.

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