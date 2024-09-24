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Spor

Çaykur Rizespor'da Alanyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarına başladı.

AA24 Eylül 2024 Salı 15:27 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'da Alanyaspor mesaisi başladı
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasının ardından koordinasyon hareketleri ile devam etti. Dayanıklılık koşusunun ardından idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Benhur Keser katılmadı.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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