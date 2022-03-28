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Spor

Çaykur Rizespor'da Alanyaspor mesaisi devam etti

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları sürdü.

DHA28 Mart 2022 Pazartesi 19:50 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 19:50
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına Antalya'da devam etti.

Çaykur Rizespor, milli maç haftası nedeni ile liglere verilen arada Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil mavililer, 3 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya Belek'te teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayıp top kapma çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Ümit Milli Takım'dan dönen Emirhan Topçu ve Cemali Sertel antrenmana katılırken, kendi ülkelerinin milli takımlarında bulunan Joel Pohjanpalo, Byran Dabo ve Yannick Bolasie antrenmana yer almadı.

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