İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2022 Pazar / 13 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5246
  • EURO
    15,4809
  • ALTIN
    789.661
  • BIST100
    2072.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı mesaisi başladı
Spor

Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları başladı.

DHA16 Ocak 2022 Pazar 18:43 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 18:43
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 22'nci haftasında 19 Ocak Çarşamba günü evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. VavaCars Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de başlayan futbolcular fitness salonunda çalışırken ilk 11'de yer almayan futbolcular ise Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman sahasında çalıştı.

Öte yandan sakatlığı devam eden Aminu Umar'ın katılmadığı antrenmanda Loic Remy ve Yannick Bolasie ise yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.