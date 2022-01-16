Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı mesaisi başladı

DHA 16 Ocak 2022 Pazar 18:43 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 18:43

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 22'nci haftasında 19 Ocak Çarşamba günü evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. VavaCars Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de başlayan futbolcular fitness salonunda çalışırken ilk 11'de yer almayan futbolcular ise Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman sahasında çalıştı.

Öte yandan sakatlığı devam eden Aminu Umar'ın katılmadığı antrenmanda Loic Remy ve Yannick Bolasie ise yer aldı.