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Spor

Çaykur Rizespor'da Bodrumspor maçı mesaisi devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde evinde Bodrumspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA24 Eylül 2022 Cumartesi 18:56 - Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 1 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde günün ilk antrenmanında kondisyon ve pas çalışması yapılırken günün ikinci antrenmanında ise top kapmaca ve çift kale maç ile son buldu.

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